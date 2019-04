EN DIRECT - La France appelle le Japon à respecter les droits et la présomption d'innocence de Carlos Ghosn

FRANCE





Ce samedi 6 avril, par la voix de Jean-Yves Le Drian, le gouvernement français a appelé le Japon à respecter les droits et la présomption d'innocence de Carlos Ghosn. "J'ai évidemment évoqué le cas de M. Carlos Ghosn avec mon collègue Taro Kono", a déclaré le chef de la diplomatie hexagonale à l'issue d'un entretien avec son homologue nippon en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Dinard. "Je lui ai dit deux choses : d'abord, que la France respectait totalement la souveraineté et l'indépendance de la justice japonaise. Et j'ai rappelé aussi notre attachement au respect de la présomption d'innocence et la pleine application de la protection consulaire."