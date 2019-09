EN DIRECT - Affaire des Mutuelles de Bretagne : Philippe assure Ferrand de sa "confiance" et son "soutien total"

LAREM

"Je renouvelle toute ma confiance et mon soutien à Richard Ferrand", réagit à son tour le délégué général d'En Marche Stanislas Guerini auprès de LCI. "Gardons-nous de confondre instruction et condamnation. Cette mise en examen est la suite logique d’une procédure ouverte en 2017, dans laquelle il avait déjà bénéficié d’un classement sans suite. Richard Ferrand est un homme d’Etat qui a dédié sa vie publique à défendre nos institutions et l’intérêt des Français. Son intégrité ne saurait être remise en cause"