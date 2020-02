EN DIRECT - Affaire Fillon : QPC ou "stratégie de victimisation", le procès suspendu jusqu'à demain

PENELOPE FILLON





La présidente procède maintenant à la lecture de la prévention concernant Penelope Clarke épouse Fillon.





"Il est reproché à Penelope Fillon de s'être à Paris, dans la Sarthe, sur le territoire national entre 1998 et 2002, entre 2012 et 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par aide ou assistance de détournements de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce en acceptant de signer avec François Fillon des contrats d'assistant de député fictifs et de percevoir des salaires pour un montant d'environ 408.400€, pour des prestations fictives ou surévaluées "...