EN DIRECT - Affaire Fiona : le beau-père aurait avoué à un co-détenu avoir enterré la fillette

Ce lundi après-midi, les protagonistes de l'affaire Fiona se retrouvent dans une ambiance tendue au Puy-en-Velay devant les assises de Haute-Loire. Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille, condamnée à 5 ans de prison en première instance pour avoir menti pendant des mois en parlant d'un enlèvement de l'enfant, et Berkane Makhlouf, son ex-compagnon condamné à 20 ans de réclusion pour avoir porté des coups fatals à Fiona, comparaissent à nouveau après que le premier procès en appel a tourné au fiasco judiciaire à l'automne dernier.





Les débats avaient en effet avorté le 13 octobre dernier quand la défense avait quitté le palais de justice avec fracas, au motif que sa "probité" aurait été "mise en cause" par l'avocate d'une association de protection de l'enfance, partie civile. Lors du témoignage d'une connaissance du couple, Me Marie Grimaud avait relevé qu'elle avait été assistée en garde à vue, au début de l'affaire, par Me Mohamed Khanifar - aujourd'hui l'avocat de Berkane Makhlouf - et suggéré une connivence entre ce dernier et le conseil de Cécile Bourgeon, Me Renaud Portejoie. Cette passe d'armes, incompréhensible pour le grand public, avait provoqué le renvoi de l'affaire et une procédure disciplinaire à l'encontre de Me Grimaud, initiée par la défense.