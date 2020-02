EN DIRECT - Affaire Griveaux : information judiciaire ouverte contre Piotr Pavlenski et Alexandra De Taddeo

COMMUNIQUÉ DU BATONNIER DE PARIS





Ce lundi 17 février, Olivier Cousi, bâtonnier de Paris, a reçu Juan Branco, avocat de Piotr Pavlenski. En fin de journée, un communiqué a été publiée. Voici ce que l'on peut y lire :





"A l’issue de l'entretien avec Juan Branco, Olivier Cousi a expliqué qu’'il est normal qu’un avocat vienne voir son bâtonnier lorsqu’il rencontre une difficulté d’ordre déontologique'. Il a par ailleurs rappelé qu’ 'un avocat est libre de sa défense. Lui seul doit apprécier en conscience et au regard des règles déontologiques s’il peut et s’il doit continuer à défendre un client. Sa décision est prise au regard des circonstances de l’espèce, de sa mise en cause personnelle et des conditions dans lesquelles il intervient.'

Le Bâtonnier de Paris précise qu’'en l’état du dossier, je n’ai pas suffisamment d’information permettant de prendre une décision concernant la poursuite par Monsieur Juan Branco de la défense de Monsieur Pavlenski'.

C’est pourquoi, le bâtonnier de Paris a décidé d’ouvrir une enquête déontologique afin de déterminer si Juan Branco est à même, compte tenu des éléments du dossier non connus à ce jour, d’assister Piotr Pavlenski au mieux de ses intérêts. "La question qui se pose est de savoir s’il peut, en sa qualité d’avocat, poursuivre dans l’intérêt de son client et dans le respect des règles de la profession la défense de Monsieur Pavlenski. Nous allons étudier cette question", conclut Olivier Cousi.