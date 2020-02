EN DIRECT - Affaire Griveaux : "Pornopolitique n'est pas terminé", répète Pavlenski

"UN MOT POUR ALEXANDRA DE TADDEO"





"Piotr Pavlenski a un mot pour Alexandra de Taddeo, simplement qu'il l'aime", a ajouté Me Branco.





"Dans les conditions actuelles où cet homme est détenu sans aucune raison ni justification, il n'a qu'un espoir, c'est qu'il sorte le plus vite possible", a déclaré Juan Branco.





L'avocat a également remercié "le bâtonnat de l'appui extraordinaire qu'il lui a donné depuis le début de cette affaire, notamment Me Avi Bitton, Me Cédric Labrousse, Me Dominique Tricaud et Me Yassine Bouzrou qui a accepté avec beaucoup d'honneur et de fierté de prendre un dossier difficile et qui prendra ma suite".