EN DIRECT - Affaire Maëlys : "Nordahl Lelandais a indiqué qu’il avait tué Maëlys involontairement, et qu’il s'était débarrassé du corps"

PONT-DE-BEAUVOISIN





L’avocat Alain Jakubowicz est revenu sur cette journée "extraordinaire" : "Quand il a caché le corps, c’était la nuit. Il était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. On a pris une route, une autre route. Puis à un moment on a appelé une déneigeuse, et petit à petit on a vu qu’il se réappropriait les lieux. Ce sont des endroits extrêmement escarpés, on le voyait montrer des rochers, en disant je pense que c’est là... C’est sûr certains pensaient qu’il nous menait en bateau. Lorsqu’il a indiqué ce lieu, nous avons commencé à redescendre, tous. A un moment, il a dit 'je veux y retourner'. Nous avons rebroussé chemin. Il s’est effondré, à genoux et en larmes."