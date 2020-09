EN DIRECT - Attentat à Charlie Hebdo : "Je n'ai pas le sentiment d'être un rescapé", estime le webmaster du journal

"JE ME SOUVIENS DE LA PORTE QUI S'OUVRE"









Simon Fieschi a la voix calme, douce, posée : "Pour ceux qui ont vu la vidéo l'autre jour, que je n'ai pas vue, vous savez que pour moi ça a été très court (...) Je me souviens de la porte qui s'ouvre, violemment très rapidement, d’une déflagration, mon champ de vision que se met en diagonal. e me souviens d'entendre Allah Akbar, et je vois passer les deux hommes cagoulés;. Je perds connaissance, c'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. Je me réveille. Je me souviens d'entendre la voix de Laurent Léger qui dit "oh merde c'est..."

"Je me souviens quelques temps plus tard que deux personnes d'une société voisine sont venues me voir" (il les nomme).





Il poursuit : "Je me souviens quand les secours s’occupaient de moi, je voyais une traînée de sang, le mien et celui des autres, dans laquelle les secours avaient marché. L’image qui est restée c’est celle de cette traînée "