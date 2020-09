EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : "J'ai pensé mourir exécutée", raconte la dessinatrice "Coco"

"POUR MON AMI, JE ME DEVAIS DE DONNER LES FAITS"





Suite de l'audition de Jérémy, l'homme qui se trouvait avec Frédéric Boisseau le 7 janvier quand ce dernier a été assassiné.





Concernant son emploi, il dit que ses employeurs sont restés très humains. "Je peux pas me permettre de leur cracher dessus". "On m'a laissé le temps.. Par contre je ne peux plus pu retourner dans cet immeuble." "Le pire pour moi, continue Jérémy, ça a été l'insomnie. Sinon j'ai toujours été de nature impulsif, speed, mais je suis beaucoup plus explosif aujourd'hui, je peux partir au quart de tour. Le diabète y fait aussi...Et aussi, je suis beaucoup plus vigilant. Sinon, je m'en sors pas si mal quand même, j'ai essayé de relativiser. Je n'ai pas le droit de me plaindre, je suis en vie. Je ne suis pas blessé. J'ai essayé de m'auto-psychanaliser de positiver..."





Jérémy explique s'être constitué partie civile pour notamment avoir accès à des éléments du dossier. Il ajoute: "Pour mon ami, je me devais de le faire, donner les faits. On est dans un pays qui oublie vite. Quand les projecteurs s'éteindront, on sera passé à autre chose".