EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : "Cabu était un homme libre", dit sa femme à la barre

"J'AI ANNONCÉ À MA FILLE QUE SON PAPA AVAIT ÉTÉ ASSASSINÉ"





Gala Renaud :"J'ai annoncé à ma fille que son papa avait été assassiné. Je lui ai dit: "Ton papa a été assassiné. Et nous avons pleuré. Je ne voulais pas vivre. Ma fille ne voulait pas vivre. Les jours d'après, la nuit et le jour se confondaient, on m'a donné des cachets, des médicaments. On m'a dit que ça me calmerait. j'étais comme une droguée. J'ai l'impression que j'étais écartelée. Mon corps était une blessure, je n'avais plus de coeur. C'est ce que j'ai écrit dans le livre que j'ai consacré à Michel. J'ai été suivie par un psychiatre pendant un an. "