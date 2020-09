EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : "Ils ont tué des hommes, pas leurs idées", dit une proche de Charb

"DEPUIS CINQ ANS, LES MENACES N'ONT JAMAIS CESSÉ"





Marika Bret explique que depuis l'attentat, l'adresse ne figue plus nulle part, que faire venir quelqu'un est très compliqué.

"Depuis 5 ans, les menaces sur ce journal n'ont jamais cessé, jamais; Un dessin qui déplait et ces des montagnes de menaces et d'insultes, des" fdp". Depuis cinq ans, et réitéré depuis la semaine dernière, certains ont un objectif et ils l'annoncent : "Il faut que soit terminer le travail des frères Kouachi". C'est en permanence ça. Hier encore, dans la messagerie de la rédaction des kilomètres de... Il est écrit que nous sommes des criminels, que nous sommes en guerre contre les musulmans, qu'ils vont nous tuer, nous, violer, nous cramer. Notre réaction depuis cinq ans, et ça me prend du temps, c'est de ne laisser passer aucune menace de morts et aucun message faisant passer l'apologie du terrorisme. Certains me disent c'est une goutte d'eau dans la mer moi je dis on ne peux plus rien laisser passer".