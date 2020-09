EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : les rescapés racontent l'irruption des frères Kouachi et la fusillade

"DÉSOLÉE D'AVOIR CRU QU'IL ÉTAIT DOUX"





SIgolène Vinson: "Le tireur avait son arme sur mon front. On pouvait voir ses yeux. J'avais l'impression qu'il cherchait qui j'étais. Il a secoué la tête, il se penchait vers moi. J'avais accepté de mourir, je me suis dit c'est mon tour. J'ai pensé à mes proches. Une balle dans la tête c'est rapide. J'attendais qu'il me tue. Il avait le regard doux, les yeux velouté, il m'a demandé de me calmer. Je suis désolée d'avoir cru qu'il était doux, mais c'est vraiment ce qu'il m'a semblé sauf quand il m'a dit que ce que je faisais c'était mal. je ne comprends pas pourquoi il me disait que c'était mal (...) Il m'a dit que si il m'épargnait, il fallait que je lise le Coran". Sigolène Vinson lève la tête et dit "oui".





Elle raconte alors avoir protégé le maquettiste Jean-Luc derrière son dos et poursuit en pleurs:"Je me dis 'si Jean-luc est tué, si sa cervelle tombe sur mes épaules, je ne m’en remettrai pas'. C'est pas pour sauver Jean-Luc, c’est pour me sauver moi" .