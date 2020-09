EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : Cécile T. à la barre pour "parler des victimes sans blessures apparentes"

"TOUTE MA VIE A DÉFILÉ DANS MA TÊTE"





Laurent Léger, voix calme et posé, continue: "Et puis on entend des pétards. L'odeur de poudre. Cet homme tout en noir, on dirait le Raid, le GIGN. Ca aurait pu être quelqu'un des forces de l'ordre. Il crie Allah Akbar et là je comprends... Je comprends qu'on est attaqué; ca va trèrs très vite? Je me retrouve sous une table complètement recroquevillé sur moi-même. J'ai cette image en tête: le dessus du crâne de Georges Wolinski qui git devant moi, il souffle un peu. Je vois des formes distinctes. Des jambes passées, celles d'un terroriste. Toute ma vie a défilé dans ma tête. Je suis terrorisé, hébété, dans un état second (...) Toute ma vie je la revois en un éclair. Et il y a eu ces bruits; les coups secs dont on vous a parlé plusieurs fois devant cette cour :" tac tac tac".