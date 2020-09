EN DIRECT - Attentats de 2015 : le procès se penche sur les armes de Coulibaly

Me Pugliesi rappelle à l'enquêteur que Ramdani et Makhlouf se sont vus, comme l'a dit l'enquêteur les 7, 8 et 9 janvier mais que pourtant leurs puces de téléphone ne sont détruites que le 9 au soir.

Me Pugliesi demande à l'enquêteur de la brigade criminelle à la barre pourquoi en février 2015 le Canard enchainé a pu avoir toutes ces infos avant tout le monde au sujet de son client. Le Canard enchainé titrait un article "Un complice de Coulibaly épris d'une gendarme"." Cela a engendré un Sept à Huit sur TF1", note l'avocate. La gendarme elle a été révoquée quelque mois plus tard.

Me Saint-Palais insiste : le mandat d'arrêt c'est pas lui, on peut l'affirmer.

Me Saint-Palais : La personnalité de Ramdani dans ce PV que vous dressez avant de l'interroger vient des éléments transmis par la préfecture de police et des renseignements transmis après qu'il a été arrêté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de trafics d'armes.

Me Saint-Palais, autre avocat de Coulibaly: Vous avez dressé un PV sur Ramdani avant de le placer en garde à vue et de l'interroger. Quels étaient les éléments transmis par la préfecture de police en votre possession?

L'avocat souligne qu'il est important de le rappeler. Il rappelle qu'il n'y a par ailleurs aucun contact téléphonique entre Said Makhlouf et Amedy Coulibaly.

L'enquêtrice explique que la quasi totalité des armes d'Amedy Coulibaly découvertes à l'Hyper Cacher et dans le logement loué à Gentilly, à l'exception du revolver Nagant, s'agissant de 6 pistolets semi-automatiques Tokarev et de deux fusils d'assaut de République Tchèque, sont des armes qui ont été neutralisées et qui étaient alors commercialisées de façon légale en Slovaquie, par la société AFG Sécurity Corporation. Ces armes avaient été importées en France, l'une en janvier 2014 par un essortissant belge qui la vendait sans remilitarisation à Claude Hermant, puis les autres de juillet à décembre 2014 par la société Seth Outdoor dont la gérante était Aurore J., épouse de Claude Hermant.

L'enquêtrice explique qu'un dispositif de surveillance a été mis en place dans le Nord. Claude Hermant qui avait tenté de prendre la fuite a été interpellé. "Les perquisitions apporteront des éléments très intéressants pour la suite de notre enquête. On trouvera d'autres armes, des munitions, la balistique assurera que des munitions retrouvées chez Claude Hermant et sur la scène de crime de l'Hyper Cacher avaient le même marquage. "

L'enquêtrice indique que les armes venaient de Slovaquie et qu'un un site internet permettait leur vente. "On les commande et on les fait venir par voie postale malgré le caractère illégal de l’opération". L'enquêtrice précise que

L'enquêtrice de la SDAT: "Claude Hermant remilitarisait les armes". "Amar Ramdani (adn retrouvé sur un billet de banque) et Said Maklhouf (sur la lanière d'un taser,) ont été placés en garde à vue. Il y a eu tout un travail de la SDAT sur la téléphonie des deux hommes qui a mis en exergue des déplacements dans le Nord qui n'étaient pas habituels avec leurs démarches d'escroqueries de voitures. Au moins 6 déplacements ont été repérés entre octobre et le 20 décembre 2014." Pour les enquêteurs, ces déplacements avaient pour but d'aller chercher les armes d'Amedy Coulibaly dans le Nord.

L'enquêtrice de la SDAT: "L'étau se resserre sur Mohamed Fares et Said Makhlouf. (...) Une personne confirmera que Mohamed Fares est en lien avec des Parisiens pour un trafic d'armes."

L'enquêtrice de la SDAT: "Sur les déplacements de Said Makhlouf et d'Amar Ramdabi, Mohamed Amine Fares ne se souvient plus des dates. Il dira avoir vu les deux hommes au sujet d'un trafic de stupéfiants mais que ce trafic n'a pas vu le jour. Il dira ne pas connaître Claude Hermant et niera avoir vendu toute arme à quiconque."

L'enquêtrice de la SDAT: "On peut émettre l'hypothèse que Claude Hermant a acheté des armes. On lui attribuera 173 armes achetées entre juillet et décembre 2014. 8 ont été retrouvées à l'Hyper Cacher et Gentilly."

Le président peut-on dire que Claude Hermant et Patrick H. ont été en contact direct avec Amar Ramdani et Said Makhlouf.

Me Ceynik, avocate de la partie civile, interroge l'enquêtrice maintenant: Vous avez fait état d'au moins 6 déplacements de Mr Ramdani et Mr Makhlouf entre le 11 octobre et le 6 décembre. Le 20 décembre seul Mr Makhlouf a été localisé. Sur le déplacement du 6 décembre, vous avez étudié la téléphonie de Mr Ramdani et de Mr Makhlouf. Mr Ramdani et Coulibaly se contacteront à 12h05 et 18h08 et à 18h21.

L'enquêtrice au sujet de la filière Claude Hermant : "On est en face d’individus de droit commun. De vieux briscards, des personnalités qui connaissent la machine judiciaire. C’est quand même des gros morceaux si la cour peut me permettre. Ils sont rompus face à la justice. "

L'enquêtrice: Oui. Un des fusil automatique retrouvée à l'Hyper Cacher a été commandé en janvier 2014 par Patrick H et vendu en décembre 2014. L'achat des armes par Claude Hermant débute en juillet 2014. Le 2nd fusil d'assaut a été acheté le 5 septembre et revendu le 18 septembre. Deux pistolets automatiques ont été commandés le 15 juillet et remis le 23 juillet au transporteur. Claude Hermant a du les récupérer fin juillet.

Me Pugliesi, avocate d'Amar Ramdani, rappelle à l'enquêtrice de la SDAT à la barre que Claude Hermant a vendu des armes pas seulement à Patrick H. et Samir L. Les 1eres armes vendues par Claude Hermant ont été retrouvées en novembre 2013.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.