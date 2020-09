EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : une lettre anonyme au cœur de l'audience

RAMDANI - COULIBALY





Me Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani : dans le nord, il y a plusieurs hypothèses pour Mr Ramdani et Mr Makhlouf: un concessionnaire, les prostituées, le domicile de Samir L et le domicile de Mohamed Amine Fares. Monsieur Samir L. a bénéficié d'un non-lieu. Les juges ont estimé que Samir L. n'avait pas été en contact avec Coulibaly, pas plus qu'avec les mis en examen . Avez--vous établi une rencontre entre mon client et Samir L. ?

L'enquêtrice à la barre: Non

Me Saint-Palais : le 6 décembre Ramdani et Coulibaly communiquent. Ce contact a-t-il un rapport avec le déplacement dans le Nord? On ne sait pas.

L'enquêtrice en convient.