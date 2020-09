EN DIRECT - Attentat de janvier 2015 à Montrouge : "Pour moi, la seule cible c'était l'école juive"

"ON SE RETOURNE, ON VOIT UNE MASSE NOIRE"





Jonathan B. collègue de Clarissa Jean-Philippe: "Nous parlons avec ms collègues de la veille, de Charlie Hebdo. On se demande où il sont passés. Vers 7h55, on discutait avec Clarissa et j'entends un bruit (il fait le bruit "crrrc") comme un bruit d'armement; On se retourne et on voit une masse noire, une personne, il fait sombre. Derrière ce panneau publicitaire, il revient vers nous et on entend encore un bruit et 'PAM'. On se disperse un peu partout. On appelle les collègues, on dit qu'on nous a attaqués. Ca a été très vite. Il y a eu des coups de feu. Je vois mon collègue des services techniques se battre avec cet homme. Il s'est débattu et s'est enfui. Malheureusement sur mon ceinturon, je n'ai qu'un tonfa , une bombe lacrymo et des menottes, je ne suis pas armé. Je poursuis l'homme qui se dirige vers Châtillon. Mais c'est comme un effet tunnel.Je cours derrière lui sur 300 mètres". Il ne parvient à rattraper le tireur. "Pourtant je suis très sportif" dit-il.

Il revient sur place: " Je vois ma Clarissa à terre (il pleure). Je lui dis: 'Ca va aller, t'inquiète, ça va aller, on va appeler les secours. je vois ma chef en civil, je lui dis c'est surréaliste. Elle me dit de partir faire la circulation, il y avait des voitures dans tous les sens. Après j'ai été pris en charge".





Il rappelle que Clarissa Jean-Philippe n'était pas armée, qu'il faisait très noire.