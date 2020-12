EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : Ali Polat perd de nouveau son calme et insulte un avocat

Me David Apelbaum, avocat d'Abelaziz Abbad : "il y a un seul des mensonges proférés sur lequel je voudrais revenir car c'est le plus blessant : c'est de dire qu'Abdelaziz Abbad tire fierté de son casier judiciaire. Mais vous l'avez entendu à l'audience ? C'est cet homme là dont on dit que c'est un vantard?"

Me Apelbaum, avocat d'Abdelaziz Abbad : "Dire que Soumya B. (femme de Saïd Kouachi) et Abdelaziz Apelbaum sont amis ce n'est plus de l'arrachage de dents, c'est de la chirurgie maxillo-faciale à ce niveau, c'est aussi gros que Claude Hermant qui dit qu'il est d'extrême gauche. Je préfère en faire un bon mot car sinon ça dépasserait le cadre acceptable d'une plaidoirie."

Me Apelbaum : "je voudrais bien savoir comment de Paris à Marchienne-au-Pont (section de la ville belge de Charleroi )on peut mettre 2h12. Je ne voudrais pas monter dans la voiture du parquet général ! Et pourtant je n'ai pas le permis. Quand j'ai posé la question à l'enquêteur, il a évoqué 4 heures." (3h30 sur Google map)

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.