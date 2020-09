EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : "J'ai eu du mal à croire qu'ils étaient impliqués"

"IL VOULAIT TERMINER LE TRAVAIL"





Romain D: "Je faisais mon jogging, quand je suis passé près du petit parc, il y avait un homme assis avec une capuche sur la tête. J'ai continué à courir, quand je suis repassé près de lui, j'ai senti un tir dans mon bras. Je savais pas ce qu'il se passait. J'ai continué à courir, je tenais mon bas. Je sentais la poudre. (...)Je me suis retrouvé au sol, je n'arrivais pas à me relever. Le mec il était comme ça, il me braquait (il mime). On s'est regardé. Le temps s'est figé, j'ai senti une hésitation. J'ai senti aussi qu'il voulait terminer le travail. Je me suis dit il faut que je me sauve. Je ne sais pas si je me suis pris une balle dans le ventre à ce moment-là. J'ai couru. Il m'a retiré dessus. J'ai senti une douleur aux fesses et à la jambe".

Le président rappelle que 5 balles ont été tirées.