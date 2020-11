EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : le procès suspendu jusqu'au 12 novembre au moins

Me Sarah Labi intervient aussi pour la famille de Franck Brinsolaro, policier d'élite et garde du corps du dessinateur Charb assassiné le 7 janvier 2015. "J'interviens pour son frère jumeau et ses parents. une famille bien discrète pendant cette audience". "Dire leur silence c'est dire d'abord que leur silence n'est pas l'oubli, mais l'expression d'un combat contre toute atteinte à la liberté, à la République"

Me Sarah Labi, avocate de la famille de Franck Brinsolaro, policier d'élite et garde du corps du dessinateur Charb assassiné le 7 janvier 2015 :" Franck était un gardien, un gardien au sens de celui qui garde le corps menacé."

Me Sarah Labi, avocate de la famille de Franck Brinsolaro, policier d'élite et garde du corps du dessinateur Charb assassiné le 7 janvier 2015 : "Franck Brinsolaro est mort aux côtés de ceux de Charlie Hebdo pour qui il avait une affection tendre et particulière"

Me Aurélie Tardy, avocate de Laurent Léger, journaliste d'investigation et rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo plaide. "Cet attentat du 7 janvier 2015 a de caractéristique qu'il porte atteinte à une valeur essentielle de la République française la liberté d'expression. "

Me Aurélie Tardy, avocate de Laurent Léger :"Ce 7 janvier 2015, comme beaucoup d'autres, Laurent Léger a cru d'abord à des bruits de pétards, avant de comprendre que l'heure n'est plus au rire dans cette rédaction mais au chaos. Un homme surgit et crie Allah Akbar. "

Me Aurélie Tardy, avocate de Laurent Léger : "L'attentat a duré 2 minutes, deux minutes comme une éternité et soudain ce silence insoutenable pour Laurent Léger. Laurent Léger recroquevillé sous une table sans savoir si l'assaillant est parti. Il va trouver cette force de se relever et de rejoindre les survivants. Il se proposera pour identifier les corps. Il doit reprendre le dessus, comme un rempart contre les actes qui viennent d'être commis, un rempart contre la barbarie"

Me Olivier Saumon, autre avocat de Laurent Léger plaide et cite Bergson"Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain, c'est cette humanisme que Laurent Léger, journaliste d'investigation, rejoint chez Charlie Hebdo".

"Le Laurent d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Laurent Léger sera arrêté de très longs mois avant de pouvoir reprendre le travail. Ce sera la fin de l'aventure avec Charlie Hebdo, les raisons en sont nombreuses, notamment l'ultrasécurisation des nouveaux locaux. Le quotidien avec son compagnon et son entourage familial et amical reste son territoire insubmersible"

Me Olivier Saumon, avocat de Laurent Léger : "Votre décision dira l'état de nos libertés, votre décision par sa motivation et le quantum des condamnations dira qu'on assassine pas au nom d'un dogme. Ce n'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu de justice (...) La Laïcité, ce n'est pas un enjeu d'aujourd'hui"

Me Gilles-Jean Portejoie, avocat Gala Renaud et de sa fille :"Michel Renaud était le fondateur des Carnets de Voyages à Clermont-Ferrand. Gala Renaud n'aime pas le terme hasard mais le décès de son époux résulte d'un certains nombres de circonstances : une rencontre avec Cabu, des planches de dessins, une invitation à venir à la rédaction du journal..."

Me Gilles-Jean Portejoie, avocat Gala Renaud et de sa fille ": Le traumatisme de Gala Renaud et de sa fille est immense. Il a été évalué (...) Gala Renaud est une victime direct des attentats du 7 janvier.

Me Gilles-Jean Portejoie, avocat Gala Renaud et de sa fille :"Michel Renaud est appelé dans un article de presse Le voyageur humaniste. L'assassinat de Michel Renaud aurait pu détourné Gala et sa fille de cette passion (...) La fille de Michel Renaud a dit aux journalistes qu'elle ferait quand elle serait grande comme son papa, des voyages notamment"

Me Bénédicte Boubée, avocate de Gérard Gaillard indique que Gérard Gaillard vit très difficilement chaque attentat. "Il y a un avant et un après 7 janvier 2015. "hypervigilance", "ralentir le pas", "toujours se placer en bout de rang dans une salle de spectacle", "toujours repérer les issues de secours"...

Me Bénédicte Boubée, avocate de Gérard Gaillard, Clermontois et rescapé de l'attentat du 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo: "L'immense sentiment de solitude ce jour-là quand il perd son ami Michel (Renaud, décédé dans l'attentat) et Cabu (assassiné lui aussi), les deux seules personnes qu'il connaissait."

Le procès est suspendu jusqu'à mardi inclus, le principal accusé, Ali Riza Polat ayant été testé positif au Covid-19, selon un mail du président de la cour d'assises spéciale Régis de Jorna envoyé à tous les avocats de la défense et de la partie civile. L'ensemble des dix accusés détenus doivent être testés et "la reprise du procès sera en fonction des résultats de ces tests et de l'évolution de l'état de santé des personnes concernées".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.