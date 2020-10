EN DIRECT - Attentats de 2015 : le procès suspendu après le test positif au Covid-19 du principal accusé

QUELLE HISTOIRE?





Me Antoine Comte : "il y a des moments où nous avons eu la gorge serrée, des moments où il ne fallait pas faiblir. Mais quelle histoire vous demande-t-on de faire? L'histoire officielle, qui a vu des chefs d'Etat aussi peut respectueux des libertés qui défilent tous derrière le président de la République et qui pour certains ne sont pas des modèles démocratiques. On ne veut pas non plus rentrer dans ce qui a constituer pendant des années la coalition contre Daech, sinon il faudrait aller au bout et rappeler que des J-Kurde ont été sacrifiés. "