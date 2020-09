EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : les rescapés de Charlie Hebdo vont témoigner

"ON A VOULU PRÉVENIR CHARLIE MAIS ON N'AVAIT PAS LE NUMÉRO"





Une femme arrive à la barre, employée d'une société voisine de celle de Charlie Hebdo. Elle travaillait ce 7 janvier quand les frères Kouachi sont entrés dans les locaux de son entreprise.

Elle raconte, d'une voix nerveuse mais sans arrêté ce qu'elle a vécu ce jour-là. Elle indique avoir vu ces deux hommes rentrés dans les locaux. "J'ai vu leurs cagoules, leurs gants et les armes. J'ai repoussé la porte par instinct. Il y avait un danger mais je ne comprenais pas lequel. J'ai voulu verrouiller la porte mais il n'y avait plus de verrous. L'homme a vu que je n'arrivais pas à la fermer. Il a poussé la porte, j'ai fait quelques pas en arrière. Il m'a demandé si c'était Charlie Hebdo. J'ai dit non. Il a redemandé, j'ai dit non, il a tiré. Il y avait une odeur désagréable. J'ai mis ma tête dans mes mains, je ne comprenais pas. L'autre personne me tenait en joug. L'autre qui était monté à l'étage est redescendu. Il sont partis mais j'étais sûre qu'ils allaient revenir. On a éteint les lumières. On s'est assis par terre. On a appelé la police. On a voulu prévenir Charlie Hebdo mais on n'avait pas le téléphone. On a entendu un bruit de balles, puis d'autres. Je me suis dit: "ils sont en train de les tuer". Puis il y a eu du bruit dans la rue. des tirs. Puis silence; On a relevé le rideau. Tout était terminé. Les policiers nous ont demandé si on voulait rester ou rentrer chez nous. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit que je savais pas si je pouvais la rappeler plus tard. On nous a conduits au théâtre (de la Bastille, lieu d'accueil des victimes ndlr), et là, il y avait des gants plein de sang par terre. On nous a emmenés ensuite à l'Hôtel de Ville pour voir des psychologues.

(...) On a été conduits au 36 quai des Orfèvres pour faire une déposition. J'ai demandé si on avait arrêté les terroristes, on m'a dit "non". J'ai dit :"ça veut dire quoi?" On m'a dit :"Ca veut dire qu'ils peuvent revenir finir le travail".