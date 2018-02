EN DIRECT - C'est Nordahl Lelandais qui a demandé à voir le juge pour que Maëlys soit retrouvée

Comme nous le révélions en début de semaine, plusieurs experts psychiatres ont également été désignés par les juges en charge de l’affaire afin de sonder la personnalité de Nordahl Lelandais. Ces spécialistes auraient d’ores et déjà commencé à l'interroger en prison pour tenter de percer son fonctionnement mental. Comme il est systématiquement ordonné dans les affaires criminelles, la justice attend de ces experts qu’ils se prononcent sur sa responsabilité pénale mais aussi sur son caractère, son tempérament et, plus largement, sur sa nature.





Leur analyse pourrait aussi éclairer l’autre crime pour lequel il est mis en examen, celui du caporal Noyer. "S’il est capable de passer à l’acte avec un militaire ou une fillette, ça en dit long sur ses possibilités criminelles”, souligne une source proche de l’enquête.