EN DIRECT - Carlos Ghosn : sa femme, Carole, est rentrée au Japon pour y être entendue

EXPLICATION





Toujours au JDD, Carole Ghosn a expliqué pourquoi elle a décidé de quitter Tokyo quarante-huit heures après l’arrestation de votre mari. "Je me suis sentie en danger (...) Quand j’ai compris et que les avocats m’ont dit que je ne pourrais plus communiquer avec (mon mari) pendant des jours, j’ai pris ma décision", résume-t-elle.





Et de détailler : "Vendredi soir, l’ambassadeur de France m’a accompagnée à l’aéroport, il ne m’a pas lâchée jusque dans l’avion. J’ai cru revivre la scène du film Argo, jusqu’à la dernière seconde je ne savais pas si on me laisserait décoller. C’était irréel."