EN DIRECT - Carlos Ghosn se livre à un réquisitoire contre la justice japonaise : "J'ai été présumé coupable aux yeux du monde"

"Grâce aux fuites systématiques d'informations fausses et en étouffant des informations de nature à me disculper, j'ai été présumé coupable aux yeux du monde et soumis à un système dont le seul objectif est d'extraire des aveux. J'ai appris que mon épreuve est le résultat d'un poignée d'individus sans scrupules chez Nissan. Je ne suis pas au-dessus de la loi et j'invite la vérité à éclater au grand jour", continue Carlos Ghosn, évoquant un "système" qui avait pour seul but de le "briser".

Face à cela, "je n'avais pas le choix" ajoute-t-il, faisant référence à sa fuite. "C'était un choix difficile et un risque qu'on ne prend que quand on fait face à l'impossibilité d'un jugement équitable."

Carlos Ghosn estime que le système japonais est encore plus dur avec des étrangers.

"Ils m'ont toujours empêché d'exprimer ma version des faits. Pourquoi ont-ils passé 14 mois à essayer de briser mon esprit et empêché de voir ma femme ?"