EN DIRECT - Cauchemar, flash-back, culpabilité : le long traumatisme des survivants des attentats de janvier

Une audience a été ajoutée au planning ce samedi 24 octobre. Sont prévus notamment aujourd'hui l'audition de professionnels qui feront état des expertises psychologiques de victimes, et l'audition de témoins en lien avec Hayat Boumeddiene, compagne d'Amedy Coulibaly et des frères Mehdi et Mohamed Belhoucine.

Expert psychologue : "Le cerveau va rester dans cet état d'hypervigilance. on aimerait bien se dire je vais reprendre les transports, aller dans la rue, mais on n'y arrive pas. La personne reste en état d'alerte, en hypervigilance"

Expert psychologue: " La mère d'Ahmed Merabet est une personnalité très forte. Elle était assistante maternelle. Le décès de son mari avait été très douloureux mais n'avait rien à voir avec le décès de ce fils perdu et dont elle ne pouvait se remettre. Il y avait un lien fusionnel entre elle et son fils Ahmed Merabet, qui vivait avec elle. Après le décès d'Ahmed Merabet, elle dormait avec le t-shirt de son fils. Elle ne veut pas s'autoriser à aller bien car elle a l'impression d'abandonner son enfant. Elle reste figée dans le traumatisme. "

L'expert psychologue dit qu'elle a vu plusieurs victimes de l'attentat de l'Hyper Cacher. L'une d'elle a vécu l'attentat du début à la fin. "On avait une jeune fille très introvertie de nature, une grande pudeur, qui s'est exacerbée depuis les faits. En réaction à l'attentat, elle a développé un état post-traumatique très sévère, une hypervigilance qui fait qu'on se sent en insécurité partout, le seuil de peur est déréglé. Le fait de vivre en France est devenu impossible pour elle. Il y a une culpabilité du survivant chez elle dévastatrice. Elle a assisté à l'agonie de l'un de ses amis à l'Hyper Cacher, ils avaient été à l'école ensemble. Elle se refait l'attentat en se disant ce qu'elle aurait pu faire; comment elle aurait pu sauver son ami".

Expert psychologue: j'ai vu aussi l'épouse de Michel Saada. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle avait travaillé avec des enfants autistes dans sa vie. Elle avait retardé l'âge de la retraite pour travailler avec ces enfants. La famille Saada est unie, soudée, ils voulaient s'installer en Israël. Quand je l'ai rencontré elle faisait des allers-retours entre la France et l'Israël. Elle est devenue grand-mère mais dans sa vie, tout était devenu insupportable. Elle ne pouvait se réjouir de cette naissance, elle ne peut dépasser le processus de deuil. Elle a une culpabilité du survivant. Elle mentait à ses enfants en leur faisant croire que la journée elle faisait des choses alors qu'elle ne faisait que ressasser. Tous les repas de Shabbat la renvoient à l'événement tragique, au jour de l'attentat. Elle se sent responsable de la mort de son époux à qui elle avait demandé ce 9 janvier 2015 d'aller chercher son ordinateur et il a profité de ce trajet pour aller à l'Hyper Cacher"

L'expert psychologue : on peut avoir les mêmes symptômes. Pour des personnes qui subissent un préjudice d'angoisse, de savoir leur proches dans telle ou telle situation, on va pouvoir aller dans des états traumatiques aussi graves pour certains. D'autres ne l'auront pas.

L'expert psychologue : "une des soeurs d'Ahmed Merabet m'a dit qu'elle était dans un état d'alerte telle qu'elle ne pouvait plus prendre les transports. Elle était dans un état d'alerte telle, et c'est un comble, que dès qu'elle voyait une personne maghrébine elle avait peur. Elle me l'a dit mais elle avait honte de cela.

Expert psychologue : Cette image de lame de rasoir ne vient pas de moi. (elle évoque un documentaire qui parlait des victimes de Boko Haram). Pour les victimes, chaque parole est comme une lame de rasoir dans la gorge. Parfois la souffrance est telle que le sujet ne peut être abordé dans les familles. C'est trop douloureux, on ne le digère pas. Et l'évoquer c'est potentiellement déclencher la souffrance de l'autre. En général il y a une grande peur de réactiver cela chez l'autre.

Me Senyk avocate de la partie civile : vous avez parlé de lame de rasoir dans la gorge des victimes qui ne peuvent parler, une impossibilité d'évoquer les faits et d'entendre l'autre.

Expert psychologue : on ne peut faire de généralité. Tout va dépendre des ressources de la famille, humaine, sociale.. Je pense que si le sujet reste tabou, tellement la souffrance est inacceptable, si on ne peut évoquer celui qui nous a quitté, c'est que le deuil n'est pas fait.

Me Barré, avocate de la partie civile : quelles sont les éventuelles transmissions et conséquences au sein des familles ? Ces chocs traumatiques peuvent-ils perdurer ?

Me Malka, avocat de Charlie Hebdo : J'ai connu des personnes qui n'avaient aucun lien avec les attentats et qui ont eu un ressenti plus fort que moi ou d'autres qui ont été proches. La question du seul ressenti suffit-elle pour dire ce qu'est une victime? Dans ce cas, n'y aurait-il pas 66 millions de victimes. Au delà du ressenti, y a-t-il un autre critère pour déterminer qui est victime?

L'expert psychologue à la barre évoque le "temps de latence" et "l'incubation de symptômes". Après quatre semaines, le sujet peut être envahi par tous les symptômes. "Parfois on peut avoir une personne qui n'est pas impactée, et qui après des années, un événement arrive et tout va exposer."

Expert psychologue : je vais essayer d'être positive mais c'est pas évident. Dépasser la culpabilité et s'autoriser à vivre en étant heureux, il faut pour cela des moteurs, des sources de motivation. Ca peut être une rencontre, une passion qui se déclenche, un travail, la venue d'un enfant, c'est très aléatoire. Il y a plein de thérapie différentes. Moi je pratique l'EMDR (eye movement desensitization and reprocessing c'est-à-dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.). D'autres pratiquent l'hypnose, d'autres des pratiques comportementales. Chaque pot à son couvercle. Il faut tenter différentes sortes de thérapies et voir ce qu'il convient. C'est à l'entourage de proposer des choses.

Me Chechman, avocate de Mme Saada, précise que madame Saada a vu un expert en 2020 et que les symptômes vont au delà des symptômes qu'elle a décrits: comment peut-on sortir de cela, de cet état ?

A la barre maintenant, une sociologue, directrice de recherche du Centre national de recherche scientifique. Elle revient sur le processus de radicalisation. "On ne nait pas radicalisé, on le devient" dit-elle.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.