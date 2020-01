EN DIRECT - Fuite de Carlos Ghosn : l'ex-patron de Renault devant la presse

COMMUNIQUE DE CARLOS GHOSN





Voici le communiqué de l'homme d'affaires, tel qu'adressé aux médias :





"Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l’otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l’homme sont bafoués, cela au mépris absolu des lois et traités internationaux que le Japon a ratifiés et qu’il est tenu de respecter.

Je n'ai pas fui la justice - je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique.

Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine".