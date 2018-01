EN DIRECT - "J'aurais dû me douter" : les SMS de Jawad Bendaoud refont surface

L'INTERROGATOIRE DE YOUSSEF AIT-BOULAHCEN SE POURSUIT





Depuis plus d'une heure maintenant, la présidente du tribunal correctionnel procède à l'interrogatoire de Youssef Aït-Boulahcen, frère d'Hasna Aït-Boulahcen, et cousin d'Abdelhamid Abaaoud. IL est poursuivi pour non dénonciation de crime.

Isabelle Prévost-Desprez l'interroge notamment sur des éléments trouvés au cours des perquisitions (photos de l'état islamique dans son ordinateur notamment) et des conversations téléphoniques où il est question de "religion", de "daech"...