EN DIRECT - La justice libanaise interdit à Carlos Ghosn de quitter le Liban

CARLOS GHOSN





Carlos Ghosn se défend de ne pas aimer le Japon et les Japonais. "J'ai ressuscité Nissan. Lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, j'ai été le premier étranger à revenir au Japon. Je ne suis pas froid, j'aime le Japon. Et pourquoi le Japon me récompense de cette façon", s'interroge-t-il.

Il ne digère pas non plus qu'on dise de lui qu'il est "cupide" et "un dictateur".