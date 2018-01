EN DIRECT - Lactalis : perquisitions dans les locaux du géant laitier

Nouveau tour néfaste pour Lactalis dans le scandale du lait contaminé, qui court depuis le 10 décembre et les ordres de retraits de lots de lait infantile produits pollués à la salmonellose, et d'autant plus après que les consommateurs se sont aperçus que certains lots étaient restés disponibles à la vente.





Le site de Craon, au chômage partiel depuis la semaine passée, est l'objet d'une perquisition, tout comme le siège social du géant laitier, à Laval. Environ 80 personnes, issues de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la section de recherche d'Angers, et des magistrats du pôle de santé publique du parquet de Paris. Selon nos informations, ils s'agit de perquisitions informatiques et documentaires.