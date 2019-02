Deux jours après le procès et la condamnation de l'ancien boxeur Christophe Dettinger, c'est le chauffeur routier originaire de Melun (Seine-et-Marne), Eric Drouet qui doit être jugé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris.





Figure du mouvement social installé en France depuis l'automne et à l'origine de la première manifestation des Gilets jaunes dans la capitale le 17 novembre 2018, il doit comparaître pour "organisation d'une manifestation sans autorisation préalable". Il encourt pour ces faits jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.