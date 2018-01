EN DIRECT - Le rappeur Sofiane jugé pour ses clips sauvages sur l'A3 et dans la cité des 3.000

Le rappeur Sofiane Zermani, alias "Fianso", est jugé ce lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir filmé deux clips sans autorisation, "Toka" et "Pégase". Il a tourné le premier sur l'autoroute A3 le 6 avril 2017 et le second dans la cité des 3.000, à Aulnay-sous-Bois, le 24 avril 2017. Poursuivi pour entrave à la circulation, il encourt une peine de 2 ans de prison et 4.500 euros d'amende.





Pour le deuxième clip tourné dans la cité des 3.000, Sofiane devait à l’origine faire l’objet d’une comparution immédiate, mais une partie de la procédure a été annulée par le tribunal pour vice de forme. Lors d'une perquisition liée à cette affaire, les autorités avaient saisi une arme de poing et quelques grammes de cannabis.