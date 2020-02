EN DIRECT - "Madame, on a tous un CV" : les incohérences de Penelope Fillon pointées du doigt

AUDIENCE SUSPENDUE





L'audience vient d'être suspendue. Elle reprendra à 16h25.





Pendant plus d'une heure, Penelope Fillon a répondu aux questions de la présidente et des deux vice-procureurs qui n'ont pas manqué de pointer du doigt quelques incohérences et oublis dans les emplois et contrats de travail de Penelope Fillon.





Celle-ci a tenté de répondre aux questions mais a souvent donné comme seules réponses : "Ça c'était mon mari qui décidait", "Ça c'était mon mari qui fixait". François Fillon semble avoir été, selon ses propos, souvent décisionnaires de tout.