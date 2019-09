EN DIRECT - Mutuelles de Bretagne : mis en examen pour "prise illégale d'intérêts", Ferrand "déterminé à poursuivre sa mission"

COUP DUR - Entendu par les juges d'instruction de Lille, le député LaREM et président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêt" par le Parquet national financier (PNF).

Dans un communiqué, Richard Ferrand s'est dit "déterminé à poursuivre sa mission" de président de l'Assemblée nationale. Il "prend acte de cette mesure procédurale qui va lui permettre de pouvoir se défendre dans ce dossier" et "reste serein sur l'issue de la procédure, au regard du classement sans suite de l'ensemble des griefs de la première plainte" en octobre 2017, "d'autant plus qu'aucun élément nouveau n'a été versé à ce dossier dans lequel il n'y a ni préjudice ni victime".

Rebondissement dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, vient d'être mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" à l'issue d'un "interrogatoire de première comparution" de près de 15 heures au tribunal de grande instance de Lille, où l'affaire a été dépaysée il y a un an. Richard Ferrand avait été entendu pour la première fois par les juges lillois ce mercredi 11 septembre . A la suite de la révélation de cette histoire en 2017 par le Canard enchaîné, alors ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand avait dû démissionner.

On lui reproche d'avoir favorisé en 2011, à l'époque où il était directeur général de Mutuelles de Bretagne, sa compagne en lui louant des locaux. Le bien acquis par sa femme l'aurait été par les loyers versés par les Mutuelles de Bretagne, se plaignait Anticor, une association qui lutte contre la corruption. Le procureur de Brest avait ouvert une enquête préliminaire en juin 2017, classée sans suite en octobre. Il avait invoqué la prescription s'agissant d'un éventuel délit de prise illégale d'intérêts et jugé que les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie n'étaient "pas constituées". L'association anti-corruption Anticor avait alors déposé une seconde plainte avec constitution de partie civile.