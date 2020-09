EN DIRECT - Attentat contre Charlie Hebdo : "Ça fait 5 ans qu'on ne peut plus dire 'papa'"

"MAIS IL EST MORT?"





Le 7 janvier, elle raconte avoir eu un coup de fil l'informant de la fusillade à Charlie. "Je suis allée chercher les enfants à l’école et à 11h45 mon téléphone a sonné, c’était le cousin de Tignous et il m’a dit 'Chloé, il y a eu une fusillade à Charlie est-ce que tu as eu des nouvelles de Tignous ?'" ? Je n’ai pas réussi à joindre Tignous, ne m’a pas répondu. Je suis arrivée dans la classe de mon fils, il avait une casquette, il était très heureux car il l’attendait depuis des semaines, pour moi c’est la dernière fois que j’ai vu insouciant"





Elle dit que des gens l'ont ensuite appelée pour lui souhaiter la bonne année. ll lui disaient "Ça va ?", elle avait beau dire "non, ça ne va pas", les gens étaient dans l'euphorie de la nouvelle année et ne l'écoutaient pas.





Puis elle a appelé, Patrick Pelloux et les autres de la rédaction de Charlie mais personne ne répondait. Elle est arrivée rue Nicolas-Appert". Elle a répété : "Je suis la femme du dessinateur Tignous, j'ai deux enfants en bas âge, je veux savoir s'il est vivant ou blessé. Personne ne pouvait me répondre. On a fini par pouvoir rentrer avec la fille aînée de Tignous, qui m'avait rejointe avec son amoureux. Il a fallu se battre pour rentrer dans le Théâtre de la Bastille, le chef des psychologues du Samu m'a regardée bien dans les yeux et m'a dit : "On ne sait pas pour l'instant, on ne peut pas vous répondre". Une infirmière de la Croix-Rouge a dit : "Répondez-lui, c'est insupportable". C'est moi qui ai verbalisé. J'ai dit "Mais il est mort". Luz a hoché de la tête."