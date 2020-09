EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : "Je suis là à cause de certaines personnes, des balances mythomanes"

ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ DE MIGUEL MARTINEZ





L'enquêtrice de personnalité vient à la barre et évoque sa rencontre avec Miguel Martinez.

Concernant la religion, l'enquêtrice indique que "Miguel Martinez a le sentiment de vouloir se rapprocher de Dieu. Il dit que dans son quartier la majorité de la population est maghrébine et turque et que ça l'a aidé à se rapprocher de l'Islam. Il se sent écouté et apaisé".

"Il n'a ni manqué d'affection ni d'attention", dit-elle, avec son père avant sa mort, puis son beau-père. Il exerce le basket, sort dans des parcs d'attraction.





"Sa mère est très présente dans sa scolarité. Jusqu'à ses 13 ans, il se considère comme un bon élève. A 13 ans il change de collège et durant cette période, la scolarité ne l'intéresse plus. Il se consacre au basket et est repéré par un club qui joue en 2e division. Au bout d'un an de sport-étude, sa mère décide de le retirer de l'école et retourne dans un collège normal et n'obtient pas son brevet. Il débute une formation (...) Adolescent, l'accusé se caractérise comme bête. Il commence à consommer de l'alcool, du cannabis, et tombe dans la délinquance".





L'enquêtrice indique que Miguel Martinez mettra un terme à sa scolarité à l'âge de 17 ans. Au niveau de ses activités salariales, elle évoque un travail dans les vendanges dans la Marne, des activités non déclarées dans le bâtiment.

Pendant un an il est monteur sur chaîne, activité déclaré. Détenu pour violences et détention de stupéfiants, il rejoint ensuite le domicile maternel. Il tente le ramadan mais boit de l'alcool et consomme des stupéfiants.





En 2010, il souffre d'une hernie discale qui l'empêche de travailler. En mai 2014 il ouvre son entreprise dans la vente de pneus, avec Abdelaziz Abbad (accusé aussi dans ce procès).

Miguel Martinez évoque deux relations sérieuses avec deux femmes, mais parle d'infidélités aussi. Puis il rencontre sa femme actuelle, avec laquelle il a deux enfants aujourd'hui. Ils sont ensemble depuis 2009.





"Le parcours pénal est chargé de condamnations et d'incarcération", conclut l'enquêtrice.





Me Szwarc, avocate de la partie civile, demande à l'enquêtrice une retranscription du beau-père de l'accusé faite dans son rapport mais dont elle n'a pas parlé aujourd'hui.

Me Szwarc cite le rapport : "Monsieur X n'apprécie pas son gendre. Je le voyais comme un gros nounours inoffensif mais j'ai appris sur Facebook qu'il était autrement". Le beau-père raconte qu'il a vu son "gendre éclater de rire en regardant des vidéos de femmes qui se faisaient décapiter".

L'enquêtrice confirme que le beau-père de Miguel Martinez a dit ça. Il a aussi dit 'pour être honnête je suis un peu raciste".

L'enquêtrice de personnalité peut quitter la salle.