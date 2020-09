EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : l'un des accusés revient sur ses liens avec Amédy Coulibaly

"DÈS LE DÉBUT ON A FAIT DE MOI UN TERRORISTE"





Sur sa détention, Nezar Pastor Alwatik dit :"J'ai fait partie de la première vague d'interpellation" (il a été interpellé le 20 janvier 2015). "Faut comprendre que ça a été très très très difficile, ce qu'il s'est passé dans ces atrocités, il n'y a pas de mots assez forts. Etre considéré comme un terroriste, un djihadiste, croyez-moi que quand j'ai été incarcéré, j'ai été l'animal que l'on vient voir dans sa cellule. Les surveillants venaient, ouvraient la cellule à 4 heures du matin. J'ai été coupable dès le début. Dès le début on a fait de moi un terroriste, un djihadiste. Je ne me mets pas en position de victimes, dans ce procès je n'en suis pas une, les victimes sont dans cette salle et les autres. Mais vous savez, pour moi il n'y a rien de pire que d'être accusé d'une chose que vous n'avez pas faite".





"C'est quand on m'a sorti de l'isolement, après 33 mois, que ma détention a changé. Les fouilles se sont multipliées. J'étais considéré comme la peste. Ensuite on me faisait des mutations de bâtiments. J'avais entamé un travail psychologique avec la psychologue".





L'accusé explique que quand il est arrivé à la maison d'arrêt de Nanterre, "ils n'arrivaient pas à déterminer s'il était radical ou pas". "A partir de là, je me suis mis dans une bulle. Sinon j'allais péter un câble".





"Il y a des gens en détention qui sont contents de ce qu'il s'est passé. Je ne peux pas l'accepter moi. Je ne peux pas accepter ça. Je ne pouvais pas être à côté de personnes qui pouvaient penser ça", poursuit l'accusé.





"Je suis originaire du 92 et déjà de base, j'ai rien à voir dans cette affaire et je ne pouvais plus supporter le regard des autres. J'ai demandé à être seul en cellule. Ca m'a été refusé. J'ai demandé à être placé à l'isolement, ou transféré. On m'a proposé d'être transféré à Caen. Trop difficile d'accès.J 'ai demandé à être transféré à la Santé, ça n'était pas possible car il y avait d'autres personnes mêlées à cette affaire", poursuit l'accusé.





"Depuis le 10 août 2018, vous êtes de retour à l'isolement", indique le président.

Dans le rapport de détention, Nezar Pastor Alwatik est décrit comme calme. "Il lit beaucoup (...) Bon comportement depuis son arrivée (...) Bonne entente avec le personnel de surveillance".