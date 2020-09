EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : le procès s'est ouvert à Paris, suivez la première journée d'audience

Exceptionnellement, pour des raisons techniques et logistiques, le procès se tient non pas sur l'île de la Cité, mais dans l'enceinte du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy.

Compte tenu de l’affluence attendue, 4 salles de retransmission du procès seront mises en place. Les salles 2.03, 2.04 et 2.13. sont spécifiquement réservées aux parties civiles, à la presse accréditée et aux avocats.

Les consignes de sécurité pour le procès sont très strictes et non pas été communiquées. Des détecteurs de métaux sont en place à divers endroits? Des policiers en tenue et des oliciers en civil seront présents pendant les 49 jours d'audience.

Bonjour, bienvenue dans ce direct pour suivre le procès des attentats de janvier 2015 à Paris et Montrouge, qui avaient fait 17 morts et marqué le début d'une sanglante série en France.

Les trois terroristes, Chérif et Saïd Kouachi et Amédy Coulibaly, ont été eux neutralisés le 9 janvier 2015, après une traque qui a mobilisé toutes les forces de l'ordre du territoire.

Quatorze personnes sont jugées au cours de ces 49 jours d'audience prévue devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi elles, trois sont visées par un mandat d'arrêt international depuis leur fuite en Syrie dans les jours précédant les attentats : Hayat Boumedienne et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine.

"Ce n'est pas le procès des petites mains", juge le spécialiste de l'islam, invité de LCI, Gilles Kepel. "Ce ne sont pas eux qui ont tué, mais on fait une erreur en dissociant les petites mains. Ces gens sont allés en Belgique, qui savaient des choses, et c'est une façon de minorer leur rôle."

"La démocratie française, la liberté, ce qui fait toute l’identité de la France c’est de pouvoir imprimer ce que l’on souhaite. Choquer parfois, on peut être choqués, mais on doit pouvoir le faire. Je soutiens cette publication", explique Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, sur France 2 ce matin. "La radicalisation est toujours là, le danger du terrorisme islamiste est très présent".

Plusieurs des accusés sont à présent installés dans les box de la salle 2.02, salle principale. De nombreux policiers sont présents dans la salle et dans les box. Les fonctionnaires sont, comme il se doit, cagoulés et armés.

La salle d'audience 2.02, salle principale du procès des attentats de janvier 2015, est remplie. Les avocats, parties civiles, accusés, et forces de l'ordre ont pris place sur les bancs et dans les box. Les règles de distanciation compte tenu des règles sanitaires y sont respectées, comme dans les autres salles. Tout le monde est bien sûr masqués.

"D'abord je veux les réhabiliter comme mémoire, comme victimes, ils ont été pour certains visés, pour certains morts, pour certains témoins de ceux qui sont morts, et personne ne se souvient de ce qu'il s'est passé ce 9 janvier", a déploré Me Patrick Klugman, avocat des victimes de l'Hyper Cacher, depuis le tribunal. "Et ensuite j'aimerais qu'on parle d'un mot qui a disparu de cette procédure, c'est l'antisémitisme. Parce qu'en attaquant un épicier cacher, pour toucher des gens qui font leurs courses pour passer un moment en famille le soir-même, ils savaient qu'ils toucheraient des juifs" a-t-il ajouté.

Les trois autres accusés Hayat Boumedienne, compagne d'Amédy Coulibaly et les frères Belhoucine, partis en Syrie et visés par un mandat d'arrêt international, sont donc jugés en leur absence. "Ils sont absents et sans excuse valable. Il convient donc de les juger par défaut", dit le président.

Maryse Wolinski a ensuite déclaré que la juge d'instruction, Nathalie Poux, lui avait malheureusement confié que la réponse à ces questions ne serait pas donnée dans ce procès, que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. "Ça me hante, je serais peut-être plus légère si j'avais cette vérité", a affirmé la veuve du dessinateur.

"Je n'attends pas grand chose du procès parce que moi, les questions qui m'importent c'est pourquoi cet attentat a-t-il eu lieu, comme ça, en plein Paris ?" a-t-elle questionné. "Pourquoi n'a-t-on pas une vérité sur les dysfonctionnements ? Pourquoi on a lâché dans la nature les (frères) Kouachi ? (...) et pourquoi on a levé la surveillance [protection] de Charlie Hebdo ? Il y a bien quelqu'un qui a pris une décision là dessus, et pourquoi il y a cette omerta, moi c'est ça qui m'intéresse".

Un procès "pour l'histoire", un procès hors norme, un procès intégralement filmé, le premier en matière de terrorisme. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre le 9 janvier 2015.