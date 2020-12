EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : dernières plaidoiries pour la défense

Pendant la plaidoirie de son avocate, Amar Ramdani ne la quitte pas du regard. Il acquiesce souvent quand elle lance un argument. Elle lui demande parfois des précisions, sur des dates notamment. Me Pugliesi et Amar Ramdani se connaissent depuis des années.

Me Pugliesi poursuit sa plaidoirie. Dans le box, plusieurs accusés ont décroché apparemment. Derrière la vitre, Willy Prevost, Abdelaziz Abbad et Nezar Pastor Alwatif ont la tête baissée et on ne les voit presque plus. Me Pugliesi est très précise et très technique dans ses propos.

Me Daphné Pugliesi s'étonne "Est-ce qu’il a pris la fuite Monsieur Ramdani ? Avec son calibre et son intelligence, il serait allé chercher les armes et à aucun moment il ne cherche à fuir ? Ben voyons "

Mohamed Fares, 31 ans, est soupçonné d'avoir vendu des pistolets et des fusils d'assaut au tueur de l'Hyper Cacher par le biais d'Amar Ramdani et de Saïd Makhlouf, rencontrés à plusieurs reprises dans l'agglomération lilloise à l'automne 2014.

Qui l'a dénoncé et pour quelles raisons? "Franchement, je sais pas, j'ai pas d'éléments à donner... Pour moi, c'est quelqu'un qui essaie de me faire porter le chapeau", avait déclaré l'accusé, à l'audience, discret dans le box depuis le début du procès.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.