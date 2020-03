EN DIRECT - "Enquête folle", fuites dans la presse et badge de Benalla : la défense plaide la relaxe au procès Fillon

PRÉVENTION





Me Lévy revient sur la prévention. "J'invite chacun à savoir ce qu'il faisait en 1981. Pas le jour de l'élection de Mitterrand", dit-il. "L'ancienneté de la preuve rend difficile la réunion des éléments qui permettent à votre tribunal de statuer pleinement".





"J'avais conseillé à François Fillon de ne pas parler, de garder le silence devant les enquêteurs. Il n'a pas suivi mon conseil, c'est son droit", explique Me Lévy. "Et on vient pointer ses contradictions dans ses déclarations?" ironise-t -li.





"Il a le droit de mentir, il ne l'a pas fait non plus", poursuit Me Lévy.