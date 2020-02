EN DIRECT - Procès Fillon : des avocats bloquent les entrées du tribunal de Paris

OUVERTURE DU PROCÈS CE LUNDI?





Le procès de l'ancien Premier ministre François Fillon, de son épouse Pénélope et de son ancien suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud doit s'ouvrir ce lundi et durer jusqu'au 11 mars prochain. Les trois prévenus sont jugés dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié Penelope Fillon.





Les audiences sont prévues trois jours par semaine, l'après-midi, dans l'enceinte de la 32 chambre du tribunal. Des audiences pourraient être ajoutées notamment la dernière semaine.





Par ailleurs, l'audience pourrait être renvoyée ce lundi et le procès ne débuter alors que mercredi. Les avocats de la défense, Me Antonin Lévy, avocat de François Fillon, Me Pierre Cornut-Gentille avocat de Penelope Fillon et Me Jean Veil, avocat de Marc Joulaud ont en effet informé le tribunal vendredi dernier"d'une demande de renvoi de l'audience", ce, "en soutien au mouvement de grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite".

Le tribunal doit se prononcer en début d'audience sur cette demande .