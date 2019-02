"Je me suis fait gazer et un moment la colère est montée en moi et j'ai mal réagi. Oui j'ai mal réagi" avait dit Christophe Dettinger dans une vidéo postée sur Facebook peu après les faits et alors qu'il ne s'était pas encore rendu à la police. Ce mercredi, l'ancien boxeur comparait devant le tribunal correctionnel pour "violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l’autorité publique".





Il lui est reproché d'avoir, le 5 janvier dernier au cours de l'acte VIII des Gilets jaunes, frappé deux gendarmes. Les militaires se sont vus prescrire 15 jours et deux jours d'ITT. Christophe Dettinger avait été placé en garde à vue le 7 janvier, puis placé en détention provisoire le 9 janvier après avoir demandé un délai pour préparer sa défense lors de sa comparution immédiate.