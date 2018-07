REVIVEZ - Violences, outrage et injures raciales : six mois de prison avec sursis requis contre Jean-Vincent Placé

Le 4 avril 2018, Jean-Vincent Placé passait la soirée rue Princesse, dans le bar-boîte de nuit La Piscine, dans le 6e arrondissement de Paris. Après avoir enchaîné les verres avec son ami, le sénateur de Haute-Savoie Loïc Hervé - pas mis en cause dans cette affaire -, les hommes invitent des jeunes femmes à danser et leur proposent de leur payer à boire. Devant leur refus, Jean Vincent Placé devient agressif. Dans la version livrée aux policiers par l'une d'elles, il lui aurait violemment saisi le bras et lui aurait dit : "Mais vas-y, je te paye". Lors de sa garde à vue, Jean-Vincent Placé a reconnu avoir "dû être insistant, car ça s’est mal passé", mais il dément avoir proposé de la rémunérer, et nie entièrement les accusations de violence.





Témoin de l'altercation, le portier de la boîte intervient et demande à l’ancien ministre de quitter l’établissement. L’homme politique profère alors une série d’injures : "On n'est pas au Maghreb ici, je vais te renvoyer en Afrique" ; "On n'est pas à Ouagadougou, Ryanair fait des promotions". Ou encore : "Le prix de ma chemise, cela fait un RSA complet pour ta famille". Perdant son calme, le portier le gifle. Pendant ses explications, Jean-Vincent Placé a contesté toute arrière pensée raciste. Selon ses avocats, il aurait maladroitement voulu "exprimer sa perception des relations hommes/femmes dans cette région du monde où le fait pour un homme d'inviter une femme à danser dans un établissement de nuit ou de lui offrir un verre pourrait être mal perçu".