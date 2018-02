EN DIRECT - Procès de Jérôme Cahuzac : suivez avec nous ce deuxième jour d'audience

Lundi, l'ancien élu resté libre après avoir fait appel de sa condamnation, a déclaré d'entrée : "Je reconnais les faits. J'ai décidé d'interjeter appel d'abord en pensant aux miens". Et Jérôme Cahuzac, chemise blanche ouverte et sobre veste noire, de poursuivre : "Je ne souhaite pas que ma mère et mes enfants me voient aller en prison. J'éprouve un sentiment assez banal, la peur. La peur d'aller en prison, j'imagine comme tout le monde".