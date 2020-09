EN DIRECT - Procès de l'attentat contre Charlie Hebdo : Zineb El Rhazoui dit vivre avec "une peur permanente"

"Je suis rentré à Charlie Hebdo en 2004, un an après l'épisode de canicule.C'est Philippe Val qui me l'a proposé. Je connaissais Charb depuis 2002. j'ai dit à Charb que j'avais déjà du mal à écrire des ordonnances et je ne voyais pas comment j'allais écrire des chroniques. Il m'a répondu: "moi je ne sais pas écrire des ordonnances""

Patrick Pelloux : "On a tout de suite vu des impacts au niveau thoraciques et abdominales. Jean-pierre Courtier, médecin militaire me dit tout de suite; "c'est du gros calibre". Plus je montais l'escalier, plus il y avait du sang sur les marches. Je suis rentré dans la salle, c'était une vision très difficile, de la fumée, une odeur de poudre, Simon à gauche, plein d'étui de balles par terre. Puis j'ai vu Charb qui était au delà de toute ressources thérapeutiques, avec des balles dans la tête et le corps. Sigolène m'a parlé. J'ai commencé à compter, à diriger les secours par rapport à ce qu'on voyait. On n'avait pas le matériel sur nous."

"PLUS JE MONTAIS L'ESCALIER, PLUS IL Y AVAIT DU SANG"

Patrick Pelloux : Ca sentait la poudre, ça sentait l'hémoglobine. On a pratiqué des massages cardiaques mais c'était vain. Puis chacun a pris une victime Fabrice Nicolino, Riss, Philippe Lançon et SImon Fieschi pour les emmener le plus rapidement possible se faire soigner".

Patrick Pelloux explique que quand Jean-Luc l'a appelé, lui disant qu'il y avait eu des tirs à la Kalachnikov et que "tout le monde" était "par terre" il a cru d'abord à une blague. "Les cris et les pleurs" en bruit de fond lui ont fait comprendre que c'était vrai.

Patrick Pelloux : "je suis médecin urgentiste depuis très longtemps, j'ai fait un stage chez les pompiers. Des scènes comme ça, j'en ai Jamais vu. C'était un carnage. J'ai senti comme une fracture à l'intérieur de moi, il y a avait les blessés à aider, la désespérance de voir Charb dans cet état... Il fallait des pansements sur des blessés, des garrots, j'étais dans un automatisme. Cet automatisme, je le vis tous les jours, c'est très difficile. Quand on fait médecine, c'est pour sauver des gens, s'il y en a que j'aurais voulu sauver c'était eux et j'en étais incapable".

Patrick Pelloux explique qu'il est médecin hospitalier temps plein et qu'il allait quand il pouvait, quand il n'était pas de garde. Au sujet des conférences à Charlie "C'était un paradis de culture, de mélange d'idée (...) C'était des gens de paix vous savez; pas de guerre. C'était merveilleux. Vous savez, on ne sait jamais quand le bonheur est là, on s'en aperçoit quand il est passé.

Patrick Pelloux: "C'est très difficile pour moi de continuer ce métier de médecin urgentiste, je l'ai vu aux attentats du 13 novembre. C'est très compliqué. La peine n’est pas apaisée, c’est handicapant. Mais on fait, on fait. Comme l'a dit Trévidic il y a quelques jours, on ne sait pas quand ça va recommencer alors il faut qu'on soit là."

Patrick Pelloux :"La peine n’est pas apaisée, c’est handicapant. Mais on fait, on fait.Les blessures physiques et psychologiques se rejoignent dans la souffrance. Pour la famille, pour les proches, c'est un désespoir quotidien, espérons que cela se calme avec le temps"

Patrick Pelloux : "On fait un pré-triage de manière à diriger les secours. Mais là c'était un tel carnage. Je savais qu'on était dans un véritable carnage, avec les étuis de balles qui étaient par terre, c'était catastrophique. On a fait ce pré-triage, il y avait ces 4 blessés graves.On a essayé de faire des massages cardiaques mais les corps étaient dans un tel état. Il y avait de signes de décérébration, le corps se met raide."

Patrick Pelloux: Je pense qu'il fallait chercher les victimes le plus vite possible et les amener à l'hôpital. D'autres pensaient qu'il fallait sécuriser les lieux, notamment en raison du risque de sur-attentat.

Me Caty Richard: Parce que c'était vous; les choses ont été beaucoup plus vite

"CHERCHER LES VICTIMES LE PLUS VITE POSSIBLE"

Dans la salle tout d'un coup, on entend l'appel de Patrick Pelloux au secours le 7 janvier. Avec sa voix en bruit de fond qui donne des consignes sur place, la musique d'attente du Samu, la voix enregistrée qui fait patienter. Puis Patrick Pelloux qui parle à quelqu'un, qui demande des secours sur place, qui donne le nombre de blessés et qui crie: "Y'a au moins cinq arrêts (cardiaques), des blessés par balle, des polytraum', vite, c'est un carnage, c'est un carnage!"

Zineb El Rhazoui arrive à la barre. Elle est partie civile. Elle porte un tailleur, une veste et une jupe noire, a les cheveux longs, brushés, et porte un masque noir.

"Je pensais que c'était quelqu'un qui avait tiré et cassé deux fenêtres. J'ai appelé Charb et il n'a pas répondu. J'ai appelé Luce Lapin secrétaire de rédaction, elle me dit qu'elle est cachée sous une table, qu'il y a des morts, que Charb est mort...Puis J'entends un hurlement de bête blessée, je lui dis: "C'est quoi ça" Elle me dit: "C'est Patrick Pelloux qui pleure".

"En tant que survivante, j’ai le devoir de continuer à faire vivre la cause pour laquelle ils ont été tués. Je ne veux pas me dire que ce combat pour lequel ils sont morts est un combat perdu "

"J'ai vécu cette culpabilité de survivante. Non par que parce que j'étais vivante et que d'autres étaient morts. Mais aussi parce qu'au journal je faisais partie de la ligne éditoriale que l'on a voulu tuer. Avec le temps, on se dit que les seuls coupables sont ceux qui ont tué".

Zineb El Rhazoui : " On nous a enlevé notre honneur, on nous a fait passer pour des racistes, pour qu'il soit possible de nous tuer (...) C'est parce que d'autres se sont tus sur notre sort que la menace s'est abattue sur nos frêles épaules".

Zineb El Rhazoui :"La meilleure chose qui soit arrivée en 5 ans, c'est encore Charlie Hebdo qui l'a faite la semaine dernière en ressortant les caricatures. Charlie Hebdo a été le seul a sortir ces dessins. On voit bien qu'il y a une tétanie en France aux, Etats-Unis, en Belgique (...) Depuis les attentats de Charlie, je consacre chaque jour de ma vie pour défendre la laïcité et dénoncer la montée de l'islamisme"

Zineb El Rhazoui : "Les mêmes qui ont contribué à mettre une cible sur Charlie Hebdo se sont exprimé la semaine dernière. Ils condamnent les attentats mais demandent, pour les dessins, la même chose que les frères Kouachi (...) Si un jour je me résous à me dire que les Kouachi ont gagné et que la censure est acceptée, je mettrai fin à mes jours. Il faut vivre libre et digne. Malheureusement la France, le monde, sont de plus en plus hostiles à ceux qui critiquent l'islam".

Zineb El Rhazoui : " On nous a enlevé notre honneur, on nous a fait passer pour des racistes, pour qu'il soit possible de nous tuer (...) C'est parce que d'autres se sont tus sur notre sort que la menace s'est abattue sur nos frêles épaules".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.