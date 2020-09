EN DIRECT - Procès de l'attentat contre Charlie Hebdo : "C'était un tel carnage....", se souvient Patrick Pelloux

"PLUS JE MONTAIS L'ESCALIER, PLUS IL Y AVAIT DU SANG"





Patrick Pelloux : "On a tout de suite vu des impacts au niveau thoraciiques et abdlomonales. Jean-pierre Courtier, médecin militaire me dit tout de suite; "c'est du gros calibre". Plus je montais l'escalier, plus il y avait du sang sur les marches. Je suis rentré dans la salle, c'était une vision très difficile, de la fumée, une odeur de poudre, Simon à gauche, plein d'étui de balles par terre. Puis j'ai vu Charb qui était au delà de toute ressources thérapeutiques, avec des balles dans la tête et le corps. Sigolène m'a parlé. J'ai commencé à compter, à diriger les secours par rapport à ce qu'on voyait. On n'avait pas le matériel sur nous."