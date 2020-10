EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : 51 ADN inconnus retrouvés sur les lieux des attaques

Le policier belge : Coulibaly on ne l'a pas dans les téléphonies. On a ce groupe qui est en contact régulièrement: Polat Carasular, Catino, Abbad, Martinez (accusés dans le box). Ils sont très régulièrement en contact.

Le policier belge : je ne saurais vous dire. Si on a repris ce numéro c'est qu'on l'a identifié et lié par une analyse de mémoire de gsm.Il y a un élément concret mais je ne saurais vous dire lequel.

L'avocat de Metin Karasular : Karasular prend contact via son avocat avec les services du parquet et se présente spontanément le 13 janvier 2015, n'est ce pas?

Le président : l'admission ou non on vous la fera connaître ultérieurement.

"Pour L'Hyper Cacher, le profil d'Amedy Coulibaly a été caractérisé sur 48 des scellés". Ont été caractérisés ceux de Said Makhlouf et Nezar Pastor Alwatik sur d'autres scellés (taser et gants). Celui de Willy Prévost et de Christophe Raumel ont été caractérisés sur un scellé portière de la voiture Renautl Scenic utilisé par Amedy Coulibaly pour se rendre à l'Hyper Cacher.

Sur l'ensemble des sites , 33 ADN masculins et 18 ADN féminins restent inconnus répète l'experte répondant à une question de Me Metzker. Elle détaille sur chaque site combien d'ADN inconnu ont été retrouvés (Charlie Hebdo, Montrouge, le site avec la tentative d'assassinat du joggeur, la voiture qui a explosé à Villejuif, l'imprimerie de Dammartin-en-goêle, la moto Suzuki et le Renault Scenic de Coulibaly, la C3 des Kouachi et l'Hyper cacher).

Une avocate de Said Maklhouf à l'experte en génétique :" Said Maklhouf conteste avoir touché ce taser. Il faut comprendre comment son ADN peut se retrouver là (par transfert). Il dit que c'est peut-être à l'occasion d'un moment où il aurait serré la main de Coulibaly sauf que les dates ne fonctionnent pas. (...) Vous dites si un tel transfert avait eu lieu on aurait eu le mélange d'un transfert (ce que dit l'autre expert)."

Laurent SImeray, autre avocat de Said Maklhouf: "selon vous il s'agissait plus d'un contact direct du fait qu'il n'y ait pas de mélange et pas d'autres traces".

Sur l'ensemble des sites , 33 ADN masculins et 18 ADN féminins restent inconnus répète l'experte répondant à une question de Me Metzker. Elle détaille sur chaque site combien d'ADN inconnu ont été retrouvés (Charlie Hebdo, Montrouge, le site avec la tentative d'assassinat du joggeur, la voiture qui a explosé à Villejuif, l'imprimerie de Dammartin-en-goêle, la moto Suzuki et le Renault Scenic de Coulibaly, la C3 des Kouachi et l'Hyper cacher).

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.