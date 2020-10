EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Charlie Hebdo, ce qui leur est arrivé, c'est un peu de leur faute"

INTERROGATOIRE DE NEZAR MICKAEL PASTOR ALWATIK





La cour a procédé lundi à l'interrogatoire de Nezar Mickael Pastor Alwatik. L'accusé est né le 11 mars 1985. Il est détenu depuis le 20 janvier 2015.

Il lui est reproché 3 infractions pour lesquelles il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Les infractions sont les suivantes :

- la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle courant 2014 et jusqu'au 9 Janvier 2015. Il lui est reproché d'avoir fourni un soutien logistique à Amedy Coulibaly avec lequel il a entretenu de très nombreux contacts physiques et téléphoniques jusqu'au 6 Janvier 2015. L'ADN de Nezar Pastor Alwatik a été retrouvé sur un gant retrouvé dans le magasin Hyper Cacher, sur un pistolet semi- automatique Tokarev TT 33 et sur un revolver Nagant découverts dans l’appartement d'Amedy Coulibaly à Gentilly.

- Lui est reproché également l'acquisition, détention et cession d’armes de catégorie B en réunion et en relation avec une entreprise terroriste. Est reproché à l'accusé d'avoir acquis, détenu et cédé des armes de catégorie B(un pistolet semi-automatique Tokarev TT 33 et un revolver Nagant).

- Enfin, est reproché à l'accusé le port et transport d’armes de catégorie B en réunion et en relation avec une entreprise terroriste. Pastor Alwatif aurait porté ou transporté des armes de catégorie B, en l'espèce notamment un pistolet semi- automatique Tokarev TT 33 et un revolver Nagant.