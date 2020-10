EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Mon fils avait une dette envers Coulibaly"

WIlly Prevost indique que pour l'avenir il souhaite avoir une femme et fonder une famille. QU'il ne fera plus rien de louche suscitant une vive réaction de la partie civile qui n'y croit pas une seconde.

Me Hugo Lévy avocat de Willy Prevost indique que son client a appelé ses proches avec des téléphones, acheté une voiture sur Le bon coin, acheté des armes ans une armurerie qui a pignon sur sur et qu'en plus il a donné des éléments, éléments qui ont été déterminants et qui auraient pu se retourner contre lui au cours de l'instruction. Vous seriez un nouveau type de martyr carcéral. Vous laisseriez des traces tel un petit Poucet pour encourir la peine la plus grave?

Dans la voiture d'Amedy Coulibaly, les enquêteurs ont notamment trouvé une enveloppe avec la mention "pour Amédy ". l'enveloppe contenait un certificat de cession du 24/11/2014 entre Moussa T. et la maman de Willy Prevost pour une moto Suzuki, une photocopie recto verso de la carte d'identité de la maman de WIlly Prevost était dans l'enveloppe et une facture de téléphone en date du 29 Octobre 2014 portant le nom et l'adresse de celle-ci.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.