EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : "On a 8000 individus à potentialité violente en France aujourd'hui"

L'audience a dû être suspendue, jeudi, en raison du malaise de Nezar Mickaël Pastor Alwatik, un des accusés et de soupçons de Covid. Les résultats du test de dépistage sont tombés et permettent de reprendre, dès 9h30, le cours du procès, ce vendredi, sans risque sanitaire selon le président de la cour dans un message adressé aux avocats.

L'enquêteur de la DGSI explique qu'Amedy Coulibaly n'est pas impliqué dans la procédure de la filière des Buttes-Chaumont. Il précise qu'il ne connaissait pas à l'époque Chérif Kouachi. C'est à l'occasion de l'incarcération de Chérif Kouachi dans ce dossier que la rencontre avec Amedy Coulibaly va se faire. ce dernier est alors détenu pour des faits de droit commun. C'est également à cette période et en prison que Chérif Kouachi et Amedy COULIBALY ont rencontré Djamel Bedhal.

Compte tenu de ces éléments, de leurs liens potentiels avec Peter Cherif, membre d'Aqpa, et Salim Benghalem, connu également pour son radicalisme et les frères Kouachi ont fait l'objet d'une fiche S le 13 octobre 2011 pour Saïd Kouachi et le 28 novembre 2011 pour Chérif Kouachi, ainsi que de surveillances physiques et téléphoniques. "La surveillance n’apporte pas énormément, Saïd Kouachi suit sa formation, consulte des sites pro-djihadistes mais au final rien de concret n’en sort et l’écoute qui a duré de février à octobre 2012 n’est pas renouvelée" .

L'enquêteur de la DGSI : "Je ne dirais pas qu'Aqpa et l'Etat islamique ne s'entendent pas. Aqpa se pose en possible médiateur. Au regard des actions, ils ne peuvent que s'en féliciter, et ne pas les condamner. (...) Les Juifs font partie des ennemis d'Al-Qaida, c'est un hommage à une action."

L'assesseur évoque des notes mentionnant une surveillance d'Amedy Coulibaly et août 2014, des surveillances des Kouachi assez courtes, une note de mars 2014 entre Kouachi et Sailm Benghalem...

L'enquêteur de la DGSI : "Je comprends la frustration qui peut être la vôtre de ne pas comprendre pourquoi il y a un caviardage par exemple. Les notes sont caviardées sur plusieurs points, des aspects techniques ou acronymes et autres. Quelques notes sont totalement caviardées sur 7 pages. Elles concernent Al-Qaïda et par Coulibaly ou les Kouachi. Les notes sont déclassifiées si elles sont en lien avec l'affaire, sinon elles ne sont pas déclassifiées. Les caviardages n'ont pas vocation à cacher certains points. La moitié d'une note sur Coulibaly est caviardée par exemple parce qu'elle concerne notre travail sur Coulibaly en prison, on parle de son environnement, de personnes en prison".

Me Samia Makhlouf évoque la note faisant état des surveillances opérées lors du pique-nique de l'association d'aide aux prisonniers musulmans Sanabil le 23 août 2014 à Lognes où la présence, entre autres islamistes radicaux, d'Amedy Coulibaly et de Mohamed Belhoucine a été établie.

Le président rappelle que Farid Benyettou va être entendu et qu'il sera le plus à même de répondre à cette question

Me Metzker évoque une lettre écrite par Chérif Kouachi et remise par Farid Benyettou un an après les attentats aux enquêteurs.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.