EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "J'ai appelé ma maman pour lui dire au revoir", le récit glaçant d'une rescapée de l'Hyper Cacher

"JE ME DIS: J'AI REÇU UNE BALLE, JE SUIS MORTE"





Brigitte -C-S, ex-otage de l'Hyper Cacher :"Je sens une balle, une brûlure. Je me dis j'ai reçu une balle, je suis morte. Je dis à mon mari : "Pars, je vais mourir sous cette caisse. Pars, et refais ta vie et raconte ce qu'il s'est passé". Il (Coulibaly) était venu pour accomplir ce qu'on lui avait demandé de faire (elle suffoque et pleure)" "Un CRS viens, me prend par le bras. je dis : 'non, de toute façon je vais mourir'. Il me dit que je suis consciente, qu'il ne va pas me laisser là. Moi je dis que le terroriste n'est pas mort, qu'il va se réveiller. Il m'extrait, mes jambes c'était du coton. Là on est plusieurs à courir. Mon mari me dit : "Cours". Je peux pas, je suis blessée. Là quelqu'un des forces de l'ordre m'a pris sur son épaule comme un sac à patates et m'a emmenée dans un camion du Samu. Je n'avais pas de balle dans le dos mais j'avais été fortement égratignée". Elle a été hospitalisée et recousue après.